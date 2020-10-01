Том Старридж метит на главную роль в сериале «Песочный человек» Нила Геймана

Портал Collider эксклюзивно сообщает, что сериал Netflix «Песочный человек» по одноимённому культовому комиксу Нила Геймана, возможно, отыскал своего главного актёра — переговоры о том, чтобы возглавить актёрский состав проекта в образе Морфея ведёт Том Старридж («Мэрри Шелли»).

Сериал описывается как насыщенная смесь современного мифа и тёмного фэнтези, где органично переплетаются фантазии, легенды и историческая драма. В повествовании фигурируют люди и места, на которых/которые в разное время так или иначе повлиял Морфей. Король Снов пытается исправить вселенские и человеческие ошибки, совершённые им за долгие века его существования.

Гейман и Дэвид С. Гойер написали сценарий пилота совместно с шоураннером и главным сценаристом проекта Алланом Хейнбергом («Чудо-женщина»). К съёмкам 11-серийного первого сезона планируют приступить через три недели.