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Первоисточник: redanianintelligence.com Прямая ссылка на новость:
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«Ведьмака» продлили на третий сезон

Портал Redanian Intelligence, пристально следящий за новостями о сериале «Ведьмак», небезосновательно предполагает, что проект потокового сервиса Netflix обзавёлся продлением на третий сезон.

Подтверждение ходивших с прошлого лета слухов отыскалось на официальном сайте Гильдии сценаристов США, где уже появилась отдельная страница третьего сезона тёмного фэнтези с указанием исполнительного продюсера Лорен Шмидт Хиссрич и датами производства 2020–2021 гг.

Прерванные в марте съёмки второго сезона возобновились в середине августа, и, теоретически, сценарная группа может приступать к своей части обязанностей в предпроизводственном этапе третьего сезона. Продолжение экранизации культовых романов Анджея Сапковского с Генри Кавиллом, Аней Чалотрой и Фрейе Аллан в главных ролях выйдет на экраны не ранее второй половины следующего года.

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Ведьмак
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