Главные герои «Сверхъестественного» готовятся к финалу в ролике о создании последних эпизодов сериала

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Меньше недели остаётся до старта заключительных эпизодов культового мистического сериала «Сверхъестественное». Последние семь серий начнут выходить еженедельно с 8 октября, и создатели проекта совместно с каналом The CW ещё успевают попотчевать поклонников свежими промо-материалами.

В сети появился новый официальный постер, а также ролик о создании финала от монтажёров проекта с YouTube-канала Shaving People Punting Things. Съёмки в Ванкувере завершены, ребята занимаются постпродакшеном и параллельно смонтировали прощальное видео с говорящим названием Au Revoir.

Свежий постер: