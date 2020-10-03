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Главные герои «Сверхъестественного» готовятся к финалу в ролике о создании последних эпизодов сериала

Меньше недели остаётся до старта заключительных эпизодов культового мистического сериала «Сверхъестественное». Последние семь серий начнут выходить еженедельно с 8 октября, и создатели проекта совместно с каналом The CW ещё успевают попотчевать поклонников свежими промо-материалами.

В сети появился новый официальный постер, а также ролик о создании финала от монтажёров проекта с YouTube-канала Shaving People Punting Things. Съёмки в Ванкувере завершены, ребята занимаются постпродакшеном и параллельно смонтировали прощальное видео с говорящим названием Au Revoir.

Свежий постер:

Постеры сериала «Сверхъестественное»
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Видео Сверхъестественное
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