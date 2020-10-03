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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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На съёмках «Беверли-Хиллз, 90210» Джессике Альбе запрещали смотреть в глаза звздам сериала

Мало кто знает, что Джессика Альба снялась в культовом молодёжном сериале 90-х «Беверли-Хиллз, 90210». Никому не известная актриса исполнила там небольшую роль, появившись всего в двух эпизодах, однако получила массу впечатлений, причём не самых приятных.

По словам Альбы, по статусу ей не полагалось даже встречаться взглядами с кем-либо из звёзд, будь то Шеннен Доэрти, Джейсон Пристли, Тори Спеллинг, Дженни Гарт, Люк Перри, Брайан Остин Грин, Габриель Картерис или Йен Зиринг. В противном случае можно было вылететь:

На съёмках «90210» мне даже нельзя было смотреть в глаза никому из членов актёрского состава, что действительно странно, когда ты снимаешь совместную сцену. В противном случае меня могли уволить.

 
Джессика Альба, не переживает

Что тут сказать, лихие были времени. Всё это особенно иронично в контексте текущего статуса Альбы, давно и относительно успешно обосновавшейся в Голливуде, и этих самых «звёзд» некогда популярного сериала (к Перри сказанное, разумеется, не относится).

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Беверли-Хиллз, 90210
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