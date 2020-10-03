Монстры, эльфы и растущее напряжение в трейлере третьего сезона фэнтези «Аванпост»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В некотором смысле эпическое фэнтези «Аванпост» презентует свой третий сезон уже на следующей неделе, 8 октября. В честь этого знаменательного события телеканал The CW опубликовал трейлер продолжения, напоминающий, за что зрители так любят эту невероятную историю.

Героиня с множеством талантов по имени Талон (Джессика Грин) — единственная выжившая из расы чёрной крови после устроенной в её родном селении резни. Поклявшись отыскать убийц и отомстить, девушка оказывается в сторожевой крепости на границе мира людей и населённых монстрами земель. Там, повстречав новых друзей и врагов, обладательница невероятных магических способностей надеется исполнить свой обет.

Создателями и шоураннерами сериала выступают Джейсон Фоллер и Кайнен Гриффин. В актёрский состав входят Джейк Стормоен, Имоджен Уотерхаус, Эндрю Ховард, Ананд Десаи-Барочиа, Робин Малкольм, Кристиан Нэрн и другие.