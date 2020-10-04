Новые сериалы недели 5–11 октября: «Некст», «Призраки поместья Блай» и другие

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Fox

События разворачиваются в ближайшем будущем, где сверхпродуктивный искусственный интеллект neXt обретает свободу и начинает действовать в соответствии с собственными представлениями о мире людей благодаря информации, которую закрытая сеть успела накопить за время, проведённое в служении человечеству. Создатель neXt Пол Леблан пытается предотвратить катастрофу, но вылетает из собственной компании стараниями своего злобного брата Теда.

И снова речь пойдёт о ближайшем будущем, где человек противостоит высоким технологиям. Долго добиравшийся до экранов фантастический триллер попробует заинтересовать зрителей уже знакомой концепцией о вышедшем из-под человеческого контроля искусственном интеллекте.