Новые сериалы недели 5–11 октября: «Некст», «Призраки поместья Блай» и другие

Новые сериалы недели будут потчевать зрителей фантастическим будущим. Оное, как правило, не внушает особого оптимизма. На кабельном канале AMC стартует фантастическая драма «Родственные души», а на телеканале FOX — фантастический триллер «Некст». Особое место занимает второй сезон хоррор-антологии Майка Флэнегана «Призраки поместья Блай».
Понедельник, 5 октября
драма, фантастика, романтический
В ролях Соня Кэссиди, Джейджей Филд, Долли Уэллс, Карима Макадамс, Шамьер Андерсон, Георгина Кэмпбелл
Создатель Уильям Бриджес, Бретт Голдштейн
В недалёком будущем наука сделала судьбоносное открытие, изменившее жизни всех, живущих на Земле, — тест, безошибочно определяющий родственную душу любого человека.
Кабельный канал AMC презентует фантастический сериал в духе знаменитого «Чёрного зеркала». Сюжет рисует будущее, где высокие технологии призваны воплощать в жизнь утопические идеалы, но благие намерения традиционно мостят дорожку в антиутопию.
Вторник, 6 октября
фантастика, триллер
В ролях Джон Слэттери, Фернанда Андрэйд, Ив Харлоу, Аарон Мотен, Джейсон Батлер Харнер, Джерардо Селаско
Создатель Мэнни Кото
События разворачиваются в ближайшем будущем, где сверхпродуктивный искусственный интеллект neXt обретает свободу и начинает действовать в соответствии с собственными представлениями о мире людей благодаря информации, которую закрытая сеть успела накопить за время, проведённое в служении человечеству. Создатель neXt Пол Леблан пытается предотвратить катастрофу, но вылетает из собственной компании стараниями своего злобного брата Теда.
И снова речь пойдёт о ближайшем будущем, где человек противостоит высоким технологиям. Долго добиравшийся до экранов фантастический триллер попробует заинтересовать зрителей уже знакомой концепцией о вышедшем из-под человеческого контроля искусственном интеллекте.
Четверг, 8 октября
фэнтези, приключения
В ролях Джессика Грин, Джейк Стормоен, Эндрю Ховард, Имоджен Уотерхаус, Ананд Десаи-Барочиа, Робин Малкольм
Создатель Джейсон Фоллер, Кайнен Гриффин
В центре приключенческого фэнтези молодая Талон — единственная выжившая представительница расы чёрной крови. Поиски убийц её семьи приводят девушку в сторожевую крепость на самой границе цивилизованного мира. В пути Талон обнаруживает, что обладает мистической силой, которую ей предстоит научиться контролировать, чтобы спастись самой и защитить мир от диктатуры религиозных фанатиков.
Пятница, 9 октября
ужасы, мистика, триллер
В ролях Виктория Педретти, Оливер Джексон-Коэн, Кейт Сигел, Генри Томас, Кэтрин Паркер, Т’Ниа Миллер
Создатель Майк Флэнеган
Современная интерпретация готического романа «Поворот винта» и других произведений Генри Джеймса рассказывает о гувернантке Дэни, опекаемых ею детях и других постояльцах фамильного поместья, принадлежащего её осиротевшим подопечным. Особняк с богатой историей, как и его нынешние жители, таит множество тёмных секретов.
криминал, драма
В ролях Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара
Создатель Сет Роген, Эван Голдберг, Эрик Крипке
Второй сезон антигеройской сатиры Эрика Крипке по комиксам Гарта Энниса завершится восьмым эпизодом What I Know. В июле потоковый сервис Amazon продлил сериал на третий сезон.
Понедельник, 10 августа
фантастика, комедия, анимация
В ролях Тони Ньюсом, Донн Льюис, Джек Куйэд, Джерри О'Коннел, Ноэль Уэллс, Джиллиан Вигмэн
Создатель Майк Макмэхан
Первый сезон анимационной комедии завершится десятым эпизодом. Потоковый сервис CBS All Access заказывал в производство два сезона мультсериала, поэтому возвращение проекта на экраны гарантировано.
Воскресенье, 11 октября
драма, ужасы
В ролях Клифф Кёртис, Ким Диккенс, Алисия Дебнем-Кэри, Фрэнк Диллэйн, Жасмин Асевес, Карлос Е. Кампос
Создатель Роберт Киркман, Дэйв Эриксон
Действие сериала разворачивается во вселенной «Ходячих мертвецов», в Лос-Анджелесе, в первые дни эпидемии. В центре сюжета находится семья матери-одиночки и консультанта по профессиям Мэдисон и разведённого учителя Трэвиса, вместе пытающихся выжить в зомби-апокалипсисе.