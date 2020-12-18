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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Сценарист спин-оффа «Молчания ягнят»: «Нам неинтересно писать о Ганнибале Лектере»

Портал Entertainment Weekly опубликовал несколько эксклюзивных кадров многосерийного триллера «Кларисса» — сериала-сиквела «Молчания ягнят» — и попутно сообщил кое-какую важную информацию о проекте телеканала CBS.

К примеру, в процедурале про Клариссу Старлинг (Ребекка Бридс) запрещено упоминать Ганнибала Лектера по банальной причине — у создателей сериала нет прав на персонажа. Зато есть права на главную героиню, её коллег и маньяка Буффало Билла. Этим и будут пользоваться. События, связанные с Лектером, подразумеваются в сюжете, но в сериале CBS у него статус Того-Кого-Нельзя-Называть.

Ситуацию прокомментировал продюсер и сценарист «Клариссы» Алекс Курцман:

Я до сих пор пытаюсь разобраться, как распределены права на персонажей. Но [отсутствие прав на Лектера] нас раскрепостило, потому что нам неинтересно писать о Ганнибале. И не потому что мы не любим фильмы и сериал о нём, а потому что они так здорово сняты другими, что для нас эта тема не нова.

Кадры из сериала «Кларисса» Кадры из сериала «Кларисса» Кадры из сериала «Кларисса»

События сериала развернутся спустя полгода после произошедшего в фильме и углубятся в историю жизни Клариссы, которая возвращается к своей работе в Вашингтоне, где продолжает ловить сексуальных маньяков и серийных убийц. Главную героиню описывают как сильную, сложную, умную и уязвимую натуру с непростым детством и грузом семейных тайн, преследующих её на протяжении всей жизни.

Первый эпизод выйдет на экраны 11 февраля.

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