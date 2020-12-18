Сценарист спин-оффа «Молчания ягнят»: «Нам неинтересно писать о Ганнибале Лектере»

Портал Entertainment Weekly опубликовал несколько эксклюзивных кадров многосерийного триллера «Кларисса» — сериала-сиквела «Молчания ягнят» — и попутно сообщил кое-какую важную информацию о проекте телеканала CBS.

К примеру, в процедурале про Клариссу Старлинг (Ребекка Бридс) запрещено упоминать Ганнибала Лектера по банальной причине — у создателей сериала нет прав на персонажа. Зато есть права на главную героиню, её коллег и маньяка Буффало Билла. Этим и будут пользоваться. События, связанные с Лектером, подразумеваются в сюжете, но в сериале CBS у него статус Того-Кого-Нельзя-Называть.

Ситуацию прокомментировал продюсер и сценарист «Клариссы» Алекс Курцман:

Я до сих пор пытаюсь разобраться, как распределены права на персонажей. Но [отсутствие прав на Лектера] нас раскрепостило, потому что нам неинтересно писать о Ганнибале. И не потому что мы не любим фильмы и сериал о нём, а потому что они так здорово сняты другими, что для нас эта тема не нова.

События сериала развернутся спустя полгода после произошедшего в фильме и углубятся в историю жизни Клариссы, которая возвращается к своей работе в Вашингтоне, где продолжает ловить сексуальных маньяков и серийных убийц. Главную героиню описывают как сильную, сложную, умную и уязвимую натуру с непростым детством и грузом семейных тайн, преследующих её на протяжении всей жизни.

Первый эпизод выйдет на экраны 11 февраля.