В желании снять 4 сезон «Ганнибала» Брайан Фуллер сравнил себя с дешёвой проституткой

Шоураннер психологического триллера «Ганнибал» вот уже который год напоминает, что только и ждёт возможности засесть за продолжение сериала. Но, к искреннему огорчению Брайана Фуллера, ему пока ничто не звонит и не пишет с предложением приютить проект у себя.

Существует некоторая вероятность, что нынешняя ситуация сдвинется с мёртвой точки благодаря Netflix, о чём шоураннер красочно поведал в недавнем интервью порталу Collider.

Меня радует, что сейчас «Ганнибал» доступен для просмотра на Netflix — так его смогут воспринимать в качестве сериала Netflix и, возможно, это возбудит [зрительский] аппетит. Но пока мне никто ничего не обещал, и, поверьте, я, как грошовая шлюха в квартале красных фонарей, высунулся из окна, размахивая ногами. Они знают, что я готов [продолжать сериал]. Брайан Фуллер, в отчаянии

Итак, Шоураннер таит робкую надежду, что не зря снискавший славу спасителя потоковый сервис, забрав к себе стримить «Ганнибала», всё-таки может заинтересоваться продолжением. Возможно, интерес подписчиков к трём предыдущим сезонам подтолкнёт продюсеров Netflix сделать тот самый спасительный звонок болтающемуся на метафорической панели Фуллеру.