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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Сценарист «Джона Уика» готовит анимационный боевик по игре Splinter Cell

Потоковый сервис Netflix и компания-разработчик видеоигр Ubisoft задумали совместный многосерийный проект по знаменитому игровому франчайзу Splinter Cell. Сценарий анимационного боевика напишет соавтор экшен-трилогии «Джон Уик» Дерек Кольстад.

Серия видеоигр, курируемая писателем Томом Клэнси — создателем агента Джека Райана — принадлежит жанру стелс-экшена. Главным героем выступает Сэм Фишер, спецагент вымышленного подразделения АНБ «Третий эшелон». Фишер занимается преимущественно тем, что предотвращает террористические атаки и другие планы недругов, покушающихся на безопасность США.

Кольстад также войдёт в команду исполнительных продюсеров сериала, который получил заказ сразу на два восьмисерийных сезона.

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Темы
 
Splinter Cell (PC, PlayStation 3, GameCube, PlayStation 2, Xbox)
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Подкасты
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