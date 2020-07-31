Сценарист «Джона Уика» готовит анимационный боевик по игре Splinter Cell

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix и компания-разработчик видеоигр Ubisoft задумали совместный многосерийный проект по знаменитому игровому франчайзу Splinter Cell. Сценарий анимационного боевика напишет соавтор экшен-трилогии «Джон Уик» Дерек Кольстад.

Серия видеоигр, курируемая писателем Томом Клэнси — создателем агента Джека Райана — принадлежит жанру стелс-экшена. Главным героем выступает Сэм Фишер, спецагент вымышленного подразделения АНБ «Третий эшелон». Фишер занимается преимущественно тем, что предотвращает террористические атаки и другие планы недругов, покушающихся на безопасность США.

Кольстад также войдёт в команду исполнительных продюсеров сериала, который получил заказ сразу на два восьмисерийных сезона.