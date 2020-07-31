Кролик-самурай в далёком будущем — первые подробности мультсериала по комиксу «Усаги Ёдзимбо»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Издательство Dark Horse Comics анонсировало мультсериал «Кролик-самурай: Хроники Усаги» (Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles), который будет снят по мотивам комикса «Усаги Ёдзимбо».

Оригинальная серия комиксов Стэна Сакаи выходит больше 35 лет и рассказывает про великого воина — кролика-самурая Миямото Усаги. Действие «Усаги Ёдзимбо» разворачивается в Японии на рубеже XVI–XVII веков, но мир комикса населяют антропоморфные животные.

CGI-сериал расскажет про потомка Миямото — молодого кролика-самурая Юичи. В далёком будущем, в мире, где сочетаются высокие технологии и отсылки к японской культуре, Юичи вместе с разношёрстной компанией героев, отправляется в опасное путешествие. Юичи предстоит сразиться с множеством врагов (среди которых будут кроты, летучие мыши и монстры из другого измерения) на его пути к цели стать настоящим самураем.

В производстве сериала участвуют компании Atomic Monster и Dark Horse Entertainment, стриминговый сервис Netflix, студии Gaumont и 88 Pictures. Последняя базируется в Мумбаи и работает над CGI-анимацией сериала. Кэнди и Дуглас Лангдэйл («Кунг-фу панда: Удивительные легенды», «Приключения Кота в сапогах») будут исполнительными продюсерами и шоураннерами проекта. Также одним из исполнительных продюсеров стал Стэн Сакаи.

Мультсериал «Кролик-самурай: Хроники Усаги» выйдет исключительно на Netflix. Дату премьеры шоу объявят позже.

Оригинальная серия комиксов публикуется с 1984 года, но ещё не была экранизирована, хотя главный герой «Усаги Ёдзимбо» появлялся в нескольких мультсериалах о Черепашках-ниндзя.

Единственный сборник комиксов «Усаги Ёдзимбо» на русском языке опубликовало издательство «Рамона» в 2017 году.