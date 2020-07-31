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Дональд Трамп, Москва и горячие модели — первый тизер основанного на реальных событиях сериала Showtime

27 сентября на Showtime состоится премьера мини-сериала «Правило Коми» (The Comey Rule), основной целью которого является разоблачение действующего президента США и недопущение его повторного избрания. В его основу легли ставший бестселлером мемуары бывшего директора ФБР Джеймс Коми, а честь сыграть Дональда Трампа выпала Брендану Глисону.

Создатели в лице сценариста и режиссёра Билли Рэя («Капитан Филлипс») обещают раскрыть миру всю правду, и, разумеется, без вмешательства Москвы и российского Президента здесь не обойдётся. По первому тизеру сложно понять, кому же досталась роль Владимира Путина, зато можно разглядеть остальных действующих лиц и оценить общую картину происходящего:

Компанию Глисону на экране составят Джефф Дэниелс, Холли Хантер, Майкл Келли, Дженнифер Эль, Джонатан Бэнкс, Уна Чаплин, Скут Макнэйри, Эми Саймец, Стивен Паскуале, Питер Койот и Кингсли Бен-Адир.

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Видео The Comey Rule
 18 июняСериал с Бренданом Глисоном в роли Трампа раскроет правду о вмешательстве России в выборы (кадры)
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