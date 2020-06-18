Сериал с Бренданом Глисоном в роли Трампа раскроет правду о вмешательстве России в выборы (кадры)

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Showtime подготовился к ноябрьским выборам президента США заранее — независимо от их исхода в этот же день в эфир кабельного канала выйдет разоблачающий мини-сериал The Comey Rule, главными действующими лицами которого станут Дональд Трамп и бывший директор ФБР Джеймс Коми.

К слову, именно мемуары-бестселлер последнего и легли в основу исторически достоверного проекта. Согласно официальному синопсису, сериал-инсайдер отправит нас по секретным коридорам власти в то непростое время, когда из-за беспрецедентного и неприлично глубокого вмешательства России президентом Соединённый Штатов стал «самизнаетекто».

В Трампа блестяще перевоплотился Брендан Глисон, а роль Коми досталась Джеффу Дэниелусу. Компания актёрам подобралась под стать: Холли Хантер, Майкл Келли, Дженнфер Эль, Джонатан Бэнкс, Уна Чаплин, Скут Макнэри, Эми Саймец, Стивен Паскуале, Питер Койот и Кингсли Бен-Адир в роли Барака Обамы.

Срежиссировал всё это безобразие Билли Рэй («Капитан Филлипс», «Оверлорд») по собственному сценарию, а продюсировали вместе с ним Алекс Курцман, Шейн Салерно и Хезер Кадин.