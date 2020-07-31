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Второй сезон «Воина» по рукописям Брюса Ли выходит в октябре

Кабельный канал Cinemax опубликовал минутный тизер и кадры второго сезона криминальной драмы «Воин». Премьера долгожданного продолжения запланирована на октябрь, но точную дату выхода пока не сообщают.

Драматический боевик Джастина Лина по рукописям Брюса Ли рассказывает о мафиозных войнах в китайском квартале Сан-Франциско во второй половине XIX века. Едва прибывшего из Китая в Америку молодого мастера боевых искусств Ах Сама (Эндрю Кодзи) обманом втягивают в преступную междоусобицу.

В сериале также снимаются Оливия Ченг, Джейсон Тобин, Дайан Доан, Киран Бью, Дин Джаггер и другие. Исполнительными продюсерами наряду с Лином выступают шоураннер проекта Джонатан Троппер («Банши»), Даниэль Вудроу и Шеннон Ли.

11
Кадры из сериала «Воин»
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Видео Воин
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