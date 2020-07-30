Любовь, вечеринки и новые расследования на свежих кадрах пятого сезона «Люцифера»

Потоковый сервис Netflix опубликовал пачку свежих кадров пятого сезона «Люцифера». Мистический процедурал, благодаря фанатской любви переживший уже не одно воскрешение, вернётся на экраны 21 августа. Зрителям покажут первые восемь эпизодов, в которых, судя по новым снимкам, главные герои будут заниматься своими привычными делами.
Над историей об инфернальном жителе Лос-Анджелеса Люцифере Морнингстаре в исполнении Тома Эллиса работают бессменные шоураннеры Илди Модрович и Джо Хендерсон. В основном актёрском составе помимо Эллиса значатся Лорен Джерман, Эйми Гарсия, Лесли-Энн Брандт, Д. Б. Вудсайд, Кевин Алехандро и Рэйчел Харрис.