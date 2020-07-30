Первый тизер мультсериала «Мир Юрского периода: Меловой лагерь» возвращает зрителей в парк с динозаврами

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Твиттер Jurassic World опубликовал тизер, постер и новые подробности анимационного сериала «Мир Юрского периода: Меловой лагерь» (Jurassic World: Camp Cretaceous), над которым работает студия DreamWorks Animation.

Героями сериала будут шесть подростков, которые оказались в приключенческом лагере на противоположной стороне острова Нублар во время событий фильма «Мир Юрского периода» 2015 года. После того как динозавры в парке вырываются на волю, герои помогают друг другу сбежать с острова.

Шоураннерами CG-сериала стали Скотт Кример («Кунг-фу Панда: Удивительные легенды», «Пингвины из Мадагаскара») и Лэйн Луэрас («Кунг-фу Панда: Лапки судьбы»). Создатель киносерии «Парк Юрского периода» Стивен Спилберг является одним из исполнительных продюсеров мультсериала.

«Мир Юрского периода: Меловой лагерь» выйдет на Netflix 18 сентября. В сериале будет восемь эпизодов.