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Первый тизер мультсериала «Мир Юрского периода: Меловой лагерь» возвращает зрителей в парк с динозаврами

Твиттер Jurassic World опубликовал тизер, постер и новые подробности анимационного сериала «Мир Юрского периода: Меловой лагерь» (Jurassic World: Camp Cretaceous), над которым работает студия DreamWorks Animation.

Героями сериала будут шесть подростков, которые оказались в приключенческом лагере на противоположной стороне острова Нублар во время событий фильма «Мир Юрского периода» 2015 года. После того как динозавры в парке вырываются на волю, герои помогают друг другу сбежать с острова.

Шоураннерами CG-сериала стали Скотт Кример («Кунг-фу Панда: Удивительные легенды», «Пингвины из Мадагаскара») и Лэйн Луэрас («Кунг-фу Панда: Лапки судьбы»). Создатель киносерии «Парк Юрского периода» Стивен Спилберг является одним из исполнительных продюсеров мультсериала.

«Мир Юрского периода: Меловой лагерь» выйдет на Netflix 18 сентября. В сериале будет восемь эпизодов.

Постеры сериала «Мир Юрского периода: Меловой лагерь»
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Видео Мир Юрского периода: Меловой лагерь
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