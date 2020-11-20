Стартовали съёмки многосерийного «Великого уравнителя» с Куин Латифой и Крисом Нотом

Объявленный год назад многосерийный проект канала CBS «Великий уравнитель»» таки запущен в активное производство. Съёмки современного переосмысления сериала 80-х, по которому Антуан Фукуа не так давно снял полнометражный боевик с Дензелом Вашингтоном, стартовали на этой неделе в Нью-Йорке. В сети уже появились первые закадровые фото с исполнительницей главной роли Куин Латифой («Звезда») и недавно присоединившимся к проекту Крисом Нотом («Секс в большом городе»).

В современном варианте сериала Латифа предстаёт в образе таинственной Робин, использующей свои многочисленные умения, дабы помочь в беде всем, кому больше некуда обратиться. В оригинальном сериале персонажа играл Эдвард Вудворд, в фильме — Вашингтон. Нот играет Уильяма Бишопа — бывшего главу ЦРУ и первого куратора Робин, которому она как дочь.

Сценаристами и шоураннерами проекта числятся создатель сериала «Касл» Эндрю У. Марлоу и Терри Миллер («Дубль два»). Латифа входит в команду исполнительных продюсеров будущего сериала.