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«Мандалорец» — обсуждаем четвёртый эпизод второго сезона

Всё идёт своим путём. Вышел новый эпизод «Мандалорца», которые требует самого срочного и подробного обсуждения. Несмотря на то, что Малыш Йода сюжетно по-прежнему напоминает чемодан с хорошим аппетитом, общее повествование двигается к чему-то грандиозному.

Четвёртый эпизод второго сезона «Мандалорца» срежиссировал Карл Уэзерс — Аполло Крид и Джексон по кличке «Мотор». Короче говоря, легендарная личность. До этого он всего лишь играл роль важного второстепенного персонажа.

Встречаемся, как обычно, в 22:00.

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Мандалорец
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22 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
23 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
24 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
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10Лазер-шоу «Три дебила» – 437: «Гудбай, Америка», «Гренландия» и скучная «Дичь»
 
2Ноль кадров в секунду – 343: Новое яйцо Судакова
 
12ЕВА – 399: Одеяло из собак
 
24Телеовощи – 366: Подозрения в тупости
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 436: «Новые мутанты», «Кольская сверхглубокая» и Дзюба
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