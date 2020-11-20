«Мандалорец» — обсуждаем четвёртый эпизод второго сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Всё идёт своим путём. Вышел новый эпизод «Мандалорца», которые требует самого срочного и подробного обсуждения. Несмотря на то, что Малыш Йода сюжетно по-прежнему напоминает чемодан с хорошим аппетитом, общее повествование двигается к чему-то грандиозному.

Четвёртый эпизод второго сезона «Мандалорца» срежиссировал Карл Уэзерс — Аполло Крид и Джексон по кличке «Мотор». Короче говоря, легендарная личность. До этого он всего лишь играл роль важного второстепенного персонажа.

Встречаемся, как обычно, в 22:00.