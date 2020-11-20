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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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«Новобранец» Натан Филлион возвращается — объявлена дата выхода третьего сезона

Несмотря на все превратности судьбы, в основном в лице COVID-19, то и дело норовившего сорвать съёмки «Новобранца», Натан Филлион и компания справились с непосильной задачей. Сериал возвращается с третьим сезоном уже 3 января — ABC знает, чем порадовать Всеяредакцию на Новый год.

Полицейская драма обеспечила себе третий сезон ещё в мае, но с тех пор, как студии взяли за моду отменять уже продлённые сериалы, уверенности в её светлом будущем не было до последнего.

К своим ролям в продолжении вернутся Алисса Диас, Ричард Т. Джонс, Титус Макин мл., Мелисса О’Нил, Эрик Винтер, Мекиа Кокс, а также Шон Эшмор, Брент Хафф и Гарольд Перрино. У руля по-прежнему Алекси Хоули («Касл»).

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