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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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На съёмках «Новобранца» уже пятый случай COVID-19. Но работа продолжается

Третий сезон «Новобранца» с Натаном Филлионом уже должен был стартовать, но по понятным причинам счастливого мгновения придётся подождать чуть дольше — ABC сдвинул его премьеру на конец 2020-го - начало 2021 года. Теперь создатели полицейской драмы делают всё, чтобы поспеть к дедлайну — благо мы уже знаем, что телеканал делает с теми, кто выбивается из графика.

К счастью, ребята там боевые, и каким-то ковидом их не испугать — на площадке на днях был зафиксирован пятый случай коронавируса среди членов съёмочной группы, но работа и не думает останавливаться. По словам студии, у них всё под контролем — заболевшие изолированы, контактировавшие с ними уведомлены, площадка продезинфицирована, все протоколы соблюдаются.

И да, все члены актёрского состава, куда помимо Филлиона входят Мелисса О’Нил, Эрик Винтер, Алисса Диас, Титус Макин мл., Мекиа Кокс и Ричард Т. Джонс, живы-здоровы. Так что, выдыхаем. И ждём.

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Новобранец
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