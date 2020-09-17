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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Стамптаун» с Коби Смолдерс закрыт, несмотря на продление — фанаты в ярости

Ещё один сериал пал жертвой беспощадного COVID-19 — на сей раз слабым звеном оказалась криминальная экшен-драмеди «Стамптанун» с Коби Смолдерс в главной роли. Сериал по комиксам Грега Руки и Мэттью Саутворта, завоевавший мощную фан-базу и демонстрировавший отличные показатели просмотров онлайн, получил заслуженное продление ещё в июне, однако пандемия внесла свои коррективы.

В связи с повсеместными ограничениями съёмки второго сезона сериала в Лос-Анджелесе ещё не только не стартовали, но даже не обзавелись предварительной датой их начала. А потому не было никаких шансов, что эпизоды будут готовы к запланированной осенней премьере. Одним из факторов задержки стала смена шоураннера, потребовавшая дополнительного времени на подготовку сценария.

В результате, если верить изданию Deadline, полный сезон был бы готов не раньше апреля следующего года. На такое телеканал ABC пойти не мог, тем более, что сериал и так уже был одним из самых дорогих «второгодников». А из-за сложных трюков, разнообразных локаций и присутствующие любовные сцены оказался к тому же наиболее восприимчивым к ограничениям, накладываемым коронавирусом.

Новость повергла фанатов в шок, и вся надежда теперь только на то, что кто-то с мозгами и деньгами приберёт к рукам столь ценный актив.

К слову, это не первая жертва COVID-19 — ранее закрылись также изначально продлённые «Общество» и «Мне это не нравится» от Netflix, а также «Мне очень жаль» от TBS.

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Стамптаун
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