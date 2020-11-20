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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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«Борат 2» и «Ход королевы» дебютировали в Топ-10 самых популярных фильмов и сериалов на стриминге

Рейтинг самых популярных фильмов и сериалов стриминговых платформ, еженедельно составляемый компанией Nielsen, в период с 19 по 25 октября оказался бы совсем предсказуемым, если бы не два нарушителя спокойствия. «Борат 2» с Сашей Бароном Коэном и «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой — пожалуй, самые громкие премьеры той недели, — заслуженно заняли свои места в Топ-10.

В числе лидеров вот уже пятую неделю подряд уверенно держится «Шиттс Крик», на сей раз взобравшийся на вершину, а «Офис», кажется, обосновался в первой пятёрке с концами — как минимум, до 2021 года, после чего ситком переедет на Peacock.

Полный список самых популярных телевизионных проектов на неделе с 19 по 25 октября выглядит так (в минутах):

  1. «Шиттс Крик» (Netflix), 1,06 млрд
  2. «Офис» (Netflix), 869 млн
  3. «Призрак дома на холме» (Netflix), 838 млн
  4. «Неразгаданные тайны» (Netflix), 789 млн
  5. «Лучший пекарь Британии» (Netflix), 676 млн
  6. «Анатомия страсти» (Netflix), 660 млн
  7. «Сотня» (Netflix), 657 млн
  8. «Борат 2» (Amazon Prime), 570 млн
  9. «Мыслить как преступник» (Netflix), 567 млн
  10. «Ход королевы» (Netflix), 551 млн

Напомним, что в отличие от Netflix, засчитывающего за полноценный просмотр даже две минуты перемотки, Nielsen при составлении рейтинга учитывает именно суммарную продолжительность просмотра (в минутах) всеми пользователями. Таким образом, по самым примерным прикидкам 96-минутного «Бората 2», вышедшего 23 октября, за три дня посмотрело чуть меньше 6 млн человек.

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Борат 2 Ход королевы Шиттс Крик
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