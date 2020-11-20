Иэн Макшейн рассказывает, чем займётся Мистер Среда в третьем сезоне «Американских богов»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В сети появился свежий видеоролик, посвящённый третьему сезону «Американских богов». Иэн Макшейн — исполнитель партии могущественного старого бога, скрывающегося под прозвищем Мистер Среда, — рассказывает о дальнейших приключениях своего персонажа. Экранизация одноимённого тёмного фэнтези Нила Геймана возвращается на кабельный канал Starz 10 января.

В третьем сезоне Тень (Рики Уиттл) отправится в хранимый богами заснеженный городок Лейксайд, за пасторальным фасадом скрывающий тёмные секреты, с которыми Тени придётся познакомиться. Вдобавок спутнику Мистера Среды (Макшейн) предстоит разобраться в самом себе и в тех силах, которыми он обладает.

В продолжении также снимаются Джонатан Такер, Эмили Браунинг, Петер Стормаре, Криспин Гловер, Мэрилин Мэнсон, Блайт Даннер, Эрик Джонсон, Доминик Джексон, Иван Реон и другие. Шоураннером выступает Чарльз Х. Игли («Ходячие мертвецы»).