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Иэн Макшейн рассказывает, чем займётся Мистер Среда в третьем сезоне «Американских богов»

В сети появился свежий видеоролик, посвящённый третьему сезону «Американских богов». Иэн Макшейн — исполнитель партии могущественного старого бога, скрывающегося под прозвищем Мистер Среда, — рассказывает о дальнейших приключениях своего персонажа. Экранизация одноимённого тёмного фэнтези Нила Геймана возвращается на кабельный канал Starz 10 января.

В третьем сезоне Тень (Рики Уиттл) отправится в хранимый богами заснеженный городок Лейксайд, за пасторальным фасадом скрывающий тёмные секреты, с которыми Тени придётся познакомиться. Вдобавок спутнику Мистера Среды (Макшейн) предстоит разобраться в самом себе и в тех силах, которыми он обладает.

В продолжении также снимаются Джонатан Такер, Эмили Браунинг, Петер Стормаре, Криспин Гловер, Мэрилин Мэнсон, Блайт Даннер, Эрик Джонсон, Доминик Джексон, Иван Реон и другие. Шоураннером выступает Чарльз Х. Игли («Ходячие мертвецы»).

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Видео Американские боги
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