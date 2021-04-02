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Первоисточник: ria.ru Прямая ссылка на новость:

Данила Козловский и Александр Петров снимутся вместе в сериале Валерия Тодоровского

Вселенная на грани коллапса! Два самых востребованных российских актёра Данила Козловский и Александр Петров потрясут зрителей, снявшись вместе в одном проекте — мини-сериале «Надвое» Валерия Тодоровского для видеосервиса more.tv. Съёмки уже начались, и Козловский поделился первыми закадровым фото в своём инстаграме.

Промо-арт сериала «Надвое» Промо-арт сериала «Надвое» Промо-арт сериала «Надвое»

Синопсис лаконичен. Нам расскажут историю о двух москвичах — лучших друзьях и коллегах, чья жизнь навсегда изменилась после командировки в Санкт-Петербург, где главные герои познакомились с двумя девушками.

Компанию Козловскому и Петрову составят Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина. Тодоровский режиссирует проект, а также выступает его продюсером совместно с Антоном Златопольским и Вячеславом Муруговым. Съёмки будут проходить в Москве и Санкт-Петербурге.

Теги
КастингГалереяНадвое
Комментарии (5)

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