«Криптон» — трейлер второго сезона супергеройского боевика

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Syfy опубликовал официальный трейлер продолжения супергеройского боевика «Криптон». Второй сезон стартует 12 июня и введёт в повествование нового персонажа — известного поклонникам вселенной DC наёмника и охотника за головами Лобо.

Приквел классической истории о Супермене рассказывает о событиях накануне гибели его родной планеты Криптон. Центральный персонажем истории является Сиг-Эл — дед Человека из стали, борющийся за восстановление чести опального дома Элов и спасение планеты от грядущей катастрофы.

В сериале снимаются Кэмерон Кафф, Джорджина Кэмпбелл, Йен Макэлхинни, Эллиот Кауэн, Энн Огбомо, Блейк Ритсон, Расмус Хардайкер, Уоллис Дэй, Аарон Пьер, Ханна Уэддингхэм, Эммет Дж. Скэнлэн и другие.

Шоураннером проекта остаётся Кэмерон Уэлш («Константин»); он же выступает исполнительным продюсером наряду с автором оригинальной идеи Дэвидом Гойером («Человек из стали», «Блэйд») и Йеном Голдбергом («Однажды в сказке»).