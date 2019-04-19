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«Криптон» — трейлер второго сезона супергеройского боевика

Кабельный канал Syfy опубликовал официальный трейлер продолжения супергеройского боевика «Криптон». Второй сезон стартует 12 июня и введёт в повествование нового персонажа — известного поклонникам вселенной DC наёмника и охотника за головами Лобо.

Приквел классической истории о Супермене рассказывает о событиях накануне гибели его родной планеты Криптон. Центральный персонажем истории является Сиг-Эл — дед Человека из стали, борющийся за восстановление чести опального дома Элов и спасение планеты от грядущей катастрофы.

В сериале снимаются Кэмерон Кафф, Джорджина Кэмпбелл, Йен Макэлхинни, Эллиот Кауэн, Энн Огбомо, Блейк Ритсон, Расмус Хардайкер, Уоллис Дэй, Аарон Пьер, Ханна Уэддингхэм, Эммет Дж. Скэнлэн и другие.

Шоураннером проекта остаётся Кэмерон Уэлш («Константин»); он же выступает исполнительным продюсером наряду с автором оригинальной идеи Дэвидом Гойером («Человек из стали», «Блэйд») и Йеном Голдбергом («Однажды в сказке»).

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