Драма «Манифест» Роберта Земекиса заработала второй сезон

Многосерийная драма «Манифест» (Manifest) продюсера Роберта Земекиса («Форрест Гамп») получила свой законный второй сезон от телеканала NBC. Средний рейтинг первого составил 2,8 в ключевом демо «18–49 лет» при общей аудитории 12,6 млн человек, сделав проект лидером среди новых сериалов канала. Однако по сложившейся традиции второй сезон, скорее всего, будет короче исходных шестнадцати эпизодов.

Многосерийный триллер по сценарию Джеффа Рейка («Тайны Лауры») вдохновлён загадочным исчезновением малазийского боинга в 2014 году. Вот только местный лайнер совершает благополучную посадку спустя аж пять лет. Все пассажиры целы, но родные и друзья, считавшие их погибшими, примирились с трагедией и зажили дальше: одни женились, у других выросли дети… Вдобавок голоса и странные тени не предвещают ничего хорошего.

Мистические события переживают Мелисса Роксбур, Джошуа Даллас, Афина Карканис, Дж.Р. Рамирез, Луна Блэйз Бойд, Джек Мессина, Парвин Каур и другие.

Пилотный эпизод режиссировал оскароносный Дэвид Фрэнкел («Дьявол носит Prada»).