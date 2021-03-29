Новый Капитан Америка на постере «Сокола и Зимнего солдата»

Стриминговый сервис Disney+ и Marvel Studios обнародовали свежий персонажный постер «Сокола и Зимнего солдата». Само собой, новый промо-материал посвящён Джону Уокеру в исполнении Уайатта Расселла — новому Капитану Америке. Поближе с персонажем зрители познакомились во втором эпизоде сериала.

Совершенно очевидно, что об этом герое, получившем от правительства знаменитый символ — щит Капитана Америки, нам предстоит узнать ещё много интересного. В конце концов впереди у Уокера ещё одна трансформация — превращение в СШАгента.