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Новые сериалы 29 марта — 4 апреля: «Игрушка для взрослых» и «Соединённые Штаты Ала»

В списке новых сериалов два новичка — ситком от создателя «Теории большого взрыва» Чака Лорри, правда, этому сериалу вряд ли светит статус культового или сколько-нибудь запоминающегося. Также состоится премьера комедийного технотриллера про мужика-угнетателя «Игрушка для взрослых» от стримингового сервиса HBO Max.

Понедельник, 29 марта

 
Конец сезона2
TNT
Сквозь снег Snowpiercer

драма, триллер

В ролях Давид Диггс, Дженнифер Коннелли, Мики Самнер, Сьюзен Парк, Бенджамин Хей, Саша Фролова

Создатель Грэм Мэнсон

Второй сезон скоростной антиутопии завершится девятым эпизодом под названием Into The White. В январе кабельный канал TNT продлил сериал на третий сезон.

Видео

Вторник, 30 марта

 
Сезон6
The CW
Супергёрл Supergirl

фантастика, приключения, боевик

В ролях Мелисса Бенойст, Калиста Флокхарт, Мехкад Брукс, Кайлер Ли, Дэвид Хэрвуд, Бриана Венскус

Создатель Грег Берланти, Эллисон Адлер, Эндрю Крейсберг

История о кузине Супермена Каре Зор-Эл, которая по прибытии на Землю долгое время всячески скрывала свои невероятные способности и жила обычной жизнью. Но после того как девушке удалось в одиночку предотвратить авиакатастрофу, она решила, что данные самой себе обещания устарели и нет смысла таить свою истинную сущность. Поэтому Кара принимает уготованную ей судьбу и становится супергероиней, готовой бороться со злом во имя добра и справедливости.

Видео

Среда, 31 марта

 
Конец сезона1
Syfy
Засланец из космоса Resident Alien

комедия, фантастика

В ролях Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс, Элис Веттерлунд, Леви Филер, Манделл Моган

Первый сезон внеземной чёрной комедии с Аланом Тьюдиком завершится десятой серией Heroes of Patience. На прошлой неделе кабельный канал Syfy оформил сериалу продление на второй сезон.

Видео

Четверг, 1 апреля

 
Сезон2
Shudder
Калейдоскоп ужасов Creepshow

антология, ужасы

В ролях Джеффри Комбс, Тобин Белл, Джанкарло Эспозито, Дэвид Аркетт, Брюс Дэвидсон, Дэна Гулд

Создатель Стивен Кинг, Джордж Ромеро

Сериал является сборником из двенадцати страшных историй. За основу взят культовый полнометражный хоррор 1982 года от Стивена Кинга и Джорджа Ромеро.

Видео

 
Премьера+
HBO Max
Игрушка для взрослых Made for Love

драма, комедия

В ролях Кристин Милиоти, Рэй Романо, Нома Думезвени, Билли Магнуссен, Дэн Баккедал, Аугусто Агилера

Создатель С. Дж. Кларксон, Кристина Ли

Хэйзел Грин сбегает от миллиардера-социопата по имени Барон Гоголь после десяти лет токсичного брака. Но свобода оказывается подделкой: Хэйзел обнаруживает, что супруг, повёрнутый на технологиях контрол-фрик, вживил в её мозг уникальное устройство — чип, который позволяет отслеживать не только её местоположение, но также мысли и чувства. В поисках хоть какого-нибудь убежища она отправляется в свой Богом забытый родной город, где живет её вдовствующий отец и… его секс-кукла.

Кристин Милиоти сыграет беглянку в комедийном триллере, который легко принять за духовного наследника известной фантастической антологии «Чёрное зеркало». Тем не менее у проекта имеется литературная база — одноимённый роман за авторством Алиссы Наттинг.

Видео

 
Сезон3
NBC
Манифест Manifest

драма

В ролях Джош Даллас, Луна Блэйз, Джек Мессина, Парвин Каур, Афина Карканис, Мелисса Роксбург

Создатель Джефф Рэйк, Мэттью Фернандес

История начинается с внезапного появления пассажирского лайнера, пять лет назад исчезнувшего с радаров; все его пассажиры, считавшиеся погибшими, на самом деле живы и здоровы. Есть лишь одна загвоздка: они не имеют понятия, где пропадали всё это время, поскольку уверены, что с момента исчезновения прошло несколько мгновений.

Видео

 
Сезон2
FOX
Семейка Муди The Moodys

комедия

В ролях Челси Фрай, Франсуа Арно, Джей Барушель, Элизабет Перкинс, Дэнис Лири, Джош Сегарра

Создатель Роб Фишер, Роб Гринберг,

Шестисерийная комедия, основанная на австралийском сериале A Moody Christmas, рассказывает о Шоне и Энн Муди, их трёх взрослых детях и других родственниках, собирающихся под одной крышей на рождественские праздники. Но разность характеров, чудачества и выходки отдельных членов семейства мешают им мирно отметить грядущие торжества.

Видео

 
Премьера+
CBS
Соединённые Штаты Ала United States of Al

комедия

В ролях Адир Калиан, Паркер Янг, Элизабет Альдерфера, Дин Норрис, Келли Госс, Фаррах Маккензи

Создатель Дэвид Гоетч, Мария Феррари, Чак Лорри

Ситком рассказывает о дружбе между Райли, пытающимся приспособиться к жизни на гражданке морпехом, и Авалмиром (Алом), его переводчиком из Афганистана, перебравшимся в США, чтобы начать новую жизнь.

Чак Лорри соорудил для телеканала CBS ещё один ситком — на этот раз речь о выходце из Афганистана, приехавшем в Америку в поисках лучшей жизни, которую он предполагает отыскать с помощью своего армейского друга, страдающего от ПТСР. Слишком уж много горькой иронии в такой концепции.

Видео

Понедельник, 4 января

 
Конец сезона10
AMC
Ходячие мертвецы The Walking Dead

боевик, драма, триллер

В ролях Эндрю Линкольн, Джон Бернтал, Сара Уэйн Кэллис, Лори Холден, Джеффри Деманн, Стивен Ён

Создатель Роберт Киркман, Фрэнк Дарабонт

Предпоследний сезон зомби-драмы завершится ретроспективным эпизодом Here's Negan. Кабельный канал AMC попрощается со своим флагманом на одиннадцатом сезоне, съёмки которого уже начались.

Видео

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