Новые сериалы 29 марта — 4 апреля: «Игрушка для взрослых» и «Соединённые Штаты Ала»

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Хэйзел Грин сбегает от миллиардера-социопата по имени Барон Гоголь после десяти лет токсичного брака. Но свобода оказывается подделкой: Хэйзел обнаруживает, что супруг, повёрнутый на технологиях контрол-фрик, вживил в её мозг уникальное устройство — чип, который позволяет отслеживать не только её местоположение, но также мысли и чувства. В поисках хоть какого-нибудь убежища она отправляется в свой Богом забытый родной город, где живет её вдовствующий отец и… его секс-кукла.

Кристин Милиоти сыграет беглянку в комедийном триллере, который легко принять за духовного наследника известной фантастической антологии «Чёрное зеркало». Тем не менее у проекта имеется литературная база — одноимённый роман за авторством Алиссы Наттинг.