Создатель «Теории большого взрыва» представляет новый ситком — о дружбе американского морпеха и выходца из Афганистана (трейлер)

Телеканал CBS, видимо, надеется, что создатель культовой «Теории большого взрыва» Чак Лорри может подарить ему ещё один многосерийный хит, и поэтому попытает счастья с ситкомом «Соединённые Штаты Ала» (United States of Al), стартующим 1 апреля.

Ситком рассказывает о дружбе между Райли, пытающимся приспособиться к жизни на гражданке морпехом, и Авалмиром (Алом), его переводчиком из Афганистана, перебравшимся в США, чтобы начать новую жизнь.

Соавторами Лорри в новом проекте выступают его коллеги по «Теории» Дэвид Гоетч и Мария Феррари.