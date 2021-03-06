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Создатель «Теории большого взрыва» представляет новый ситком — о дружбе американского морпеха и выходца из Афганистана (трейлер)

Телеканал CBS, видимо, надеется, что создатель культовой «Теории большого взрыва» Чак Лорри может подарить ему ещё один многосерийный хит, и поэтому попытает счастья с ситкомом «Соединённые Штаты Ала» (United States of Al), стартующим 1 апреля.

Ситком рассказывает о дружбе между Райли, пытающимся приспособиться к жизни на гражданке морпехом, и Авалмиром (Алом), его переводчиком из Афганистана, перебравшимся в США, чтобы начать новую жизнь.

Соавторами Лорри в новом проекте выступают его коллеги по «Теории» Дэвид Гоетч и Мария Феррари.

Теги
ВидеоСоединённые Штаты Ала
Комментарии (6)

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