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Первоисточник: bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:

Демонесса Лесли-Энн Бранд прощается с «Люцифером»

Поклонники «Люцифера» всё ещё ждут выхода второй половины пятого сезона, а некоторые участники актёрского состава уже прощаются с сериалом, оттрубив положенное в шестом сезоне. Вот и исполнительница партии демоницы Мейзикин отбыла со съёмочной площадки процедурала, отметив это важное событие в своих соцсетях.

Сегодня Лесли-Энн Брандт сообщила подписчикам своего инстаграма, что завершила съёмки своей финальной сцены в сериале. Актриса тепло поблагодарила всех причастных и вынесла особую благодарность своему коллеге по съёмочной площадке Тому «Люциферу» Эллису. Как-никак в течение шести сезонов она была его ближайшей помощницей и верной подругой.

Эллис, к слову, с такой же теплотой отреагировал на более ранний пост Брандт у себя в твиттере.

Стартовавшие в октябре съёмки заключительного сезона под присмотром шоураннеров Илди Модрович и Джо Хендерсона постепенно приближаются к завершению. Вероятно, в ближайшее время фанатам стоит ждать новостей о выходе продолжения пятого сезона.

Теги
Люцифер
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