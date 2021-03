Демонесса Лесли-Энн Бранд прощается с «Люцифером»

Поклонники «Люцифера» всё ещё ждут выхода второй половины пятого сезона, а некоторые участники актёрского состава уже прощаются с сериалом, оттрубив положенное в шестом сезоне. Вот и исполнительница партии демоницы Мейзикин отбыла со съёмочной площадки процедурала, отметив это важное событие в своих соцсетях.

Сегодня Лесли-Энн Брандт сообщила подписчикам своего инстаграма, что завершила съёмки своей финальной сцены в сериале. Актриса тепло поблагодарила всех причастных и вынесла особую благодарность своему коллеге по съёмочной площадке Тому «Люциферу» Эллису. Как-никак в течение шести сезонов она была его ближайшей помощницей и верной подругой.

Эллис, к слову, с такой же теплотой отреагировал на более ранний пост Брандт у себя в твиттере.

❤️❤️❤️Thank you for pouring your heart into everything. It's been a hell of a journey @LesleyAnnBrandt looking forward to seeing what happens next for you. Txxxxx????❤️ https://t.co/ZNuTDwUs8b