Не «ВандаВижн» — бодрый промо-ролик «Сокола и Зимнего солдата» по случаю скорой премьеры

Теперь, когда «ВандаВижн», наконец, завершил своё шествие, Marvel и Disney+ могут полностью отдаться раскрутке своего следующего сериала — приключенческого экшена «Сокол и Зимний солдат» с Энтони Маки и Себастианом Стэном во главе. Судя по трейлерам (если им ещё можно верить), на этот раз нас действительно ожидает бодрое зрелище.

И вот вам свеженький промо-ролик по случаю двух недель до выхода:

В сериале Кари Скогланд также снимаются Даниэль Брюль и Эмили Ванкэмп.

Дружно отмечаем в календарике дату 19 марта.