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Первоисточник: www.comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:

Баки Барнс, Сэм Уилсон и Шэрон Картер угодили в перестрелку на свежих кадрах «Сокола и Зимнего солдата»

Потоковый сервис Disney+ и Marvel Studios выпустили подборку официальных кадров из приключенческого боевика «Сокол и Зимний солдат», где помимо титульных персонажей Баки Барнса (Себастиан Стэн) и Сэма Уилсона (Энтони Маки) наконец-то засветилась Шэрон Картер (Эмили Ванкэмп), которая, предположительно, будет ассистировать главным героям в их крестовом походе против зла.

Первый сезон фантастического боевика о рискованных приключениях напарников по всему миру срежиссировала Кари Скогланд («Викинги») по сценарию Малкольма Спеллмана («Джон Уик»). Первая серия фантастического экшена появится на цифровой платформе 19 марта.

Кадры из сериала «Сокол и Зимний солдат» Кадры из сериала «Сокол и Зимний солдат» Кадры из сериала «Сокол и Зимний солдат» Кадры из сериала «Сокол и Зимний солдат» Кадры из сериала «Сокол и Зимний солдат» Промо-арт сериала «Сокол и Зимний солдат»
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Галерея Сокол и Зимний солдат
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