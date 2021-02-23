Уволенная Джина Карано высказалась о бывшем коллеге по «Мандалорцу» Педро Паскале

Джина Карано продолжает задавать тон в медиапространстве. Уволенная из «Мандалорца» за «неправильные» политические взгляды, актриса уже успела высказать всё, что думает о Disney, открыто заявив о травле и враждебной обстановке на съёмочной площадке. По понятным причинам все взгляды тут же устремились на Педро Паскаля, как оказалось, напрасно — он милаха и вообще большой друг Джины:

Я обожаю Педро [Паскаля]. Я знаю, что он сказал и сделал несколько болезненных вещей. Но после того как мы обнаружили, что наши политические взгляды отличаются, мы достигли соглашения — прежде всего, мы люди и друзья. Мы оба оступались в своих твитах — мы не идеальны. Но он не плохой человек. Он очень милый.

Речь идёт о высказывании Паскаля 2018 года, в котором тот сравнил детей в клетках на границах США с евреями в конлагерях. Примечательно, что уволен он не был — похоже на двойные стандарты, о которых говорила Карано. Или Паскаль и есть тот самый «друг», которого студия подвергала травле?

Так или иначе, актриса зла не держит, а Паскаль вернётся к роли Дина Джардина в третьем сезоне «Мандалорца».