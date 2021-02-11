Свобода слова, она такая: Джина Карано уволена из «Мандалорца» из-за высказываний в соцсетях

Собственное мнение, острый язык и непростительная прямолинейность таки довели Джину Карано до биржы труда. Ярая республиканка не на шутку разозлила общественность ещё прошлой осенью шутками о масочном режиме и заявлениями о мошенничестве на выборах, позже отдельно оскорбила трансгендеров, а накануне окончательно добила собственные шансы на выживание во вселенной «Звёздных войн», тонко сравнив республиканцами с евреями, а угнетателей последних — с демократами.

В итоге хэштеги #FireGinaCarano снова заполонил «Твиттер», и реакция блюдящей свою репутацию Disney не заставила себя долго ждать. Джина Карано больше не снимается в «Мандалорце», и в другие проекты студии ей явно путь заказан:

Джина Карано больше не работает с Lucasfilm, и нет никаких планов по её вовлечённости в будущем. Её посты в соцсетях, очерняющие людей на основе их культурной и религиозной принадлежности отвратительны и неприемлемы.

Кроме того, источник The Hollywood Reporter сообщает, что студия искала причину уволить актрису на протяжении пары месяцев, и её вчерашние посты просто стали последней каплей. А ведь всё могло повернуться совсем иначе — до ноябрьских заявлений Карано Lucasfilm планировала выдать ей собственный спин-офф. Видно, не судьба.

А вот то самое заявление актрисы: