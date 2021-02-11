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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Свобода слова, она такая: Джина Карано уволена из «Мандалорца» из-за высказываний в соцсетях

Собственное мнение, острый язык и непростительная прямолинейность таки довели Джину Карано до биржы труда. Ярая республиканка не на шутку разозлила общественность ещё прошлой осенью шутками о масочном режиме и заявлениями о мошенничестве на выборах, позже отдельно оскорбила трансгендеров, а накануне окончательно добила собственные шансы на выживание во вселенной «Звёздных войн», тонко сравнив республиканцами с евреями, а угнетателей последних — с демократами.

В итоге хэштеги #FireGinaCarano снова заполонил «Твиттер», и реакция блюдящей свою репутацию Disney не заставила себя долго ждать. Джина Карано больше не снимается в «Мандалорце», и в другие проекты студии ей явно путь заказан:

Джина Карано больше не работает с Lucasfilm, и нет никаких планов по её вовлечённости в будущем. Её посты в соцсетях, очерняющие людей на основе их культурной и религиозной принадлежности отвратительны и неприемлемы.

Кроме того, источник The Hollywood Reporter сообщает, что студия искала причину уволить актрису на протяжении пары месяцев, и её вчерашние посты просто стали последней каплей. А ведь всё могло повернуться совсем иначе — до ноябрьских заявлений Карано Lucasfilm планировала выдать ей собственный спин-офф. Видно, не судьба.

А вот то самое заявление актрисы:

Евреев били на улицах не нацистские солдаты, а их собственные соседи… даже дети. Из-за того, что историю отредактировали, многие сегодня не осознают, что нацисты легко могли окружить тысячи евреев, но правительство заставило их собственных соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Как это отличается от ненависти в чей-то адрес из-за его политических взглядов?

Темы
 
Мандалорец
Комментарии (10)

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