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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Фанаты «Мандалорца» снова требуют уволить Джину Карано из-за её сравнения евреев с республиканцами

Демократичные поклонники «Мандалорца» с удвоенной энергией требуют незамедлительного увольнения Джины Карано из сериала. Исполнительница роли Кары Дюн в очередной раз всего одним сообщением в «Интаграме» воспалила седалищные нервы множественных сетевых бойцов за права и свободы.

Уже знакомый хештег #FireGinaCarano, всплывавший в соцсетях в конце прошлого года, вырвался в тренды «Твиттера» после того, как актриса позволила себе в «историях» своего инстаграма сравнить евреев при Холокосте и нынешних республиканцев, которые люто ненавидимы своими согражданами просто за то, что придерживаются иных политических взглядов.

Интернет-общественность не на шутку возбудилась от такого яркого сравнения и уже готова демократично поднять Карано на вилы — пока что метафорические. От Disney и Lucasfilm в очередной раз требуют обратить внимание на возмутительное инакомыслие и выкинуть наконец-таки актрису из «Мандалорца» и любых других проектов, если таковые есть в планах. Студии пока молчат.

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