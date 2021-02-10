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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Ребекка Бридс и Алекс Куртцман рассказывают о Клариссе Старлинг в ролике о создании сиквела «Молчания ягнят»

В сети появился ролик о создании многосерийного психологического триллера «Кларисса», чья первая серия выходит на телеканале CBS уже завтра. Исполнительница титульной партии и создатели сериала рассказывают о главной героине и о том, что её ждёт в сиквеле «Молчания ягнят», где не нашлось места для Ганнибала Лектера и всё внимание направлено на воюющую с тьмой охотницу на монстров.

Сериал Алекса Куртцмана по бестселлерам Томаса Харриса расскажет о жизни Клариссы Старлинг (Ребекка Бридс), вернувшейся после памятного расследования в Вашингтон, где она продолжает ловить серийных убийц. При этом сильной, сложной, умной и уязвимой главной героине приходится воевать со внутренними демонами и грузом не дающих покоя семейных тайн.

Темы
 
Видео Кларисса
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