Кларисса пытается спасти невинных в промо-ролике сиквела «Молчания ягнят»

Телеканал CBS опубликовал промо-ролик психологического триллера «Кларисса», обнажающий внутренние терзания главной героини. Многосерийный сиквел «Молчания ягнят» по знаменитой книжной серии Томаса Харриса стартует на этой неделе, 11 февраля.

Продолжение расскажет о жизни Клариссы Старлинг (Ребекка Бридс), вернувшейся после памятного расследования к своей работе в Вашингтоне, где продолжает ловить сексуальных маньяков и серийных убийц. При этом главной героине — сильной, сложной, умной и уязвимой натуре — попутно приходится бороться со внутренними демонами и грузом семейных тайн.

Помимо Бридс в сериале снимаются Майкл Кудлиц, Лукка Де Оливейра, Кэл Пенн, Ник Сэндоу, Девин Тайлер и Марни Карпентер. Возглавляющий телевселенную «Звёздного пути» Алекс Куртцман входит в сценарную и продюсерскую команды проекта.