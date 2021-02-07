Новые сериалы 8–14 февраля: «Кларисса»

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CBS

События продолжения разворачиваются в 1993 году и углубятся в историю жизни Клариссы Старлинг, которая возвращается к своей работе в Вашингтоне, где продолжает ловить сексуальных маньяков и серийных убийц. Главную героиню описывают как сильную, сложную, умную и уязвимую натуру с непростым детством и грузом семейных тайн, преследующих её на протяжении всей жизни.

Алекс Куртцман и компания предлагают зрителям насладиться историей о личной и профессиональной жизни знаменитой Кларисс Старлинг, но безо всякого упоминания Ганнибала Лектера. Почему-то авторы уверены, что такой ход сработает.