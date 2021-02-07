 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Ах, какая женщина! — Capcom назвала официальный рост леди Димитреску Голая, напуганная и верхом — сыгравшая Дейенерис в зарубленном пилоте «Игры престолов» Тэмзин Мерчант рассказала, что пыталась отказаться от съёмок Милли Бобби Браун в роли принцессы Леи MGM против Netflix: кто быстрее снимет фильм про скупку акций Gamestop и панику на Уолл-стрит? Американский кинопрокат: победа криминальной драмы «Дьявол в деталях» с Дензелом Вашингтоном
1
СЕРИАЛЫ
353
 
Прямая ссылка на новость:

Новые сериалы 8–14 февраля: «Кларисса»

В мире сериалов продолжается недолгое затишье, и на неделе ожидается всего одна относительно заметая премьера — на телеканале CBS стартует многосерийный психологический триллер «Кларисса» по вселенной романов Томаса Харриса. А поклонники супергеройской драмы «Чёрная молния» порадуются премьере четвёртого — финального — сезона сериала.

Понедельник, 8 февраля

 
Сезон4
The CW
Чёрная молния Black Lightning

драма, боевик, фантастика

В ролях Кресс Уильямс, Чайна Энн Макклейн, Кристин Адамс, Нафесса Уильямс, Грегг Генри, Скай П. Маршалл

Создатель Мара Брок Акил, Салим Акил

Это история о Джефферсоне Пирсе, решившем покончить с подвигами в образе Чёрной молнии. Однако отречься от своего предназначения ему не дадут маниакально добивающаяся правосудия дочь и одарённый студент, завербованный в местную банду.

Видео

Четверг, 11 февраля

 
Премьера+
CBS
Кларисса Clarice

детектив, драма, триллер

В ролях Ребекка Бридс, Девин Тайлер, Кал Пенн, Ник Сэндоу, Майкл Кудлиц, Лукка Де Оливейра

Создатель Алекс Куртцман, Дженни Люмет

События продолжения разворачиваются в 1993 году и углубятся в историю жизни Клариссы Старлинг, которая возвращается к своей работе в Вашингтоне, где продолжает ловить сексуальных маньяков и серийных убийц. Главную героиню описывают как сильную, сложную, умную и уязвимую натуру с непростым детством и грузом семейных тайн, преследующих её на протяжении всей жизни.

Алекс Куртцман и компания предлагают зрителям насладиться историей о личной и профессиональной жизни знаменитой Кларисс Старлинг, но безо всякого упоминания Ганнибала Лектера. Почему-то авторы уверены, что такой ход сработает.

Видео

Воскресенье, 14 февраля

 
Конец сезона1
BBC America
Стража The Watch

фэнтези, комедия

В ролях Ричард Дормер, Адам Хагилл, Джо Итон-Кент, Марама Корле, Лара Росси, Сэм Адевунми

Создатель Саймон Аллен

Первый сезон вакханалии, непонятным образом вдохновлённой трудами сэра Терри Пратчетта, завершится восьмым эпизодом Better to Light a Candle. Остаётся надеяться, что канал BBC America одним сезоном и ограничится.

Видео

Темы
 
Превью
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

6Охотница на монстров Кларисса Старлинг выходит из тени в сериале-сиквеле «Молчания ягнят» (постер и русский трейлер) 10Сериал «Чёрная молния» завершится четвёртым сезоном

Тоже интересно

15«Титаны» DC нашли травмированную Джокером Бэтгёрл в лице Саванны Уэлч 13Кровь стынет в жилах — топ-25 самых страшных игр прошедшего поколения 7Ubisoft создаст новую игру по «Звёздным войнам» 11Ах, какая женщина! — Capcom назвала официальный рост леди Димитреску 14Мужская мечта: Эмма Стоун сыграет одержимую сексом женщину с мозгами ребёнка

Далее на КГ

0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 1–7 февраля
 1
Телеовощи. Выпуск 378: Каха для всей семьи
 6
Актёр «Остаться в живых» жалеет о своём поведении на съёмках «Друзей»: «Я был мудаком»
 7
«Было много крови»: Дженнифер Лоуренс травмировалась на съёмках фильма Адама Маккея. Процесс поставлен на паузу
 5
Всё больше бывших сотрудников BioWare недовольны концовкой Mass Effect 3
 10
Джеймс Ганн возмущён: Marvel не настолько контролирует режиссёров, как это малюют
 21
Режиссёры не нужны? Кто на самом деле снимает фильмы Marvel (видео)
 0
«Мой сэмпай раздражает» — авторы романтическо-комедийного аниме про отношения взрослых
 2
Карты на 128 игроков и разрушаемые небоскребы — инсайдерские слухи о Battlefield 6
 10
Сюжетные принципы «Трансформеров 7»: рабочее название, приблизительный жанр и архетипы персонажей
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Саб-Зиро, Соня Блейд, Скорпион и другие важные участники смертельного турнира на первых кадрах «Мортал Комбат»
 
Голая, напуганная и верхом — сыгравшая Дейенерис в зарубленном пилоте «Игры престолов» Тэмзин Мерчант рассказала, что пыталась отказаться от съёмок
 
Кино «Горбатая гора» наоборот: Ванесса Кирби предаётся лесбийской страсти в трейлере драмы «Мир грядущий»
 
Netflix объявил войну порносайтам за использование сцен секса из «Бриджертонов»
 
Наш ответ «Игре престолов» — первый тизер и фото со съёмок фэнтези-эпика «Этерна» по романам Веры Камши
 
Нил Гейман объяснил, почему в «Песочном человеке» Люцифера играет Гвендолин Кристи, а не Том Эллис
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

LIVEНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в феврале

8 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
9 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
11 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
14 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 378: Каха для всей семьи
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 448: «Охотник на монстров», «Дьявол в деталях» и пенис Вижна
 
3Ноль кадров в секунду – 354: Сутенёры из Konami
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru