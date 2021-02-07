Новые сериалы 8–14 февраля: «Кларисса»

В мире сериалов продолжается недолгое затишье, и на неделе ожидается всего одна относительно заметая премьера — на телеканале CBS стартует многосерийный психологический триллер «Кларисса» по вселенной романов Томаса Харриса. А поклонники супергеройской драмы «Чёрная молния» порадуются премьере четвёртого — финального — сезона сериала.
Понедельник, 8 февраля
драма, боевик, фантастика
В ролях Кресс Уильямс, Чайна Энн Макклейн, Кристин Адамс, Нафесса Уильямс, Грегг Генри, Скай П. Маршалл
Создатель Мара Брок Акил, Салим Акил
Это история о Джефферсоне Пирсе, решившем покончить с подвигами в образе Чёрной молнии. Однако отречься от своего предназначения ему не дадут маниакально добивающаяся правосудия дочь и одарённый студент, завербованный в местную банду.
Четверг, 11 февраля
детектив, драма, триллер
В ролях Ребекка Бридс, Девин Тайлер, Кал Пенн, Ник Сэндоу, Майкл Кудлиц, Лукка Де Оливейра
Создатель Алекс Куртцман, Дженни Люмет
События продолжения разворачиваются в 1993 году и углубятся в историю жизни Клариссы Старлинг, которая возвращается к своей работе в Вашингтоне, где продолжает ловить сексуальных маньяков и серийных убийц. Главную героиню описывают как сильную, сложную, умную и уязвимую натуру с непростым детством и грузом семейных тайн, преследующих её на протяжении всей жизни.
Алекс Куртцман и компания предлагают зрителям насладиться историей о личной и профессиональной жизни знаменитой Кларисс Старлинг, но безо всякого упоминания Ганнибала Лектера. Почему-то авторы уверены, что такой ход сработает.
Воскресенье, 14 февраля
фэнтези, комедия
В ролях Ричард Дормер, Адам Хагилл, Джо Итон-Кент, Марама Корле, Лара Росси, Сэм Адевунми
Создатель Саймон Аллен
Первый сезон вакханалии, непонятным образом вдохновлённой трудами сэра Терри Пратчетта, завершится восьмым эпизодом Better to Light a Candle. Остаётся надеяться, что канал BBC America одним сезоном и ограничится.
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