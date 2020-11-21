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Первоисточник: www.thewrap.com Прямая ссылка на новость:
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Сериал «Чёрная молния» завершится четвёртым сезоном

Шокирующие новости приходят из лагеря главной кузницы супергеройских сериалов DC — телеканал The CW решил попрощаться с «Чёрной молнией» после четвёртого сезона. От оной к этому времени, правда, успеет отпочковаться объявленный на прошлой неделе спин-офф «Пэйнкиллер».

О завершении наверняка сверхпопулярного сериала с Крессом Уильямсом в главной роли сообщил создатель и шоураннер проекта Сэм Акил.

Когда мы запустили «Чёрную молнию», я знал, что Джефферсон Пирс и его семья, состоящая из сильных женщин, послужит уникальным дополнением к супергероическому жанру. Любовь, которую чёрные гики и фанаты комиксов по всему миру продемонстрировали по отношению к сериалу за три прошедших сезона, доказала то, о чём мы и думали, — Чёрные Люди Хотят Видеть Себя на экране во всей многогранности своего характера.

 
Сэм Акил, темнит

Учитывая вышесказанное, не совсем понятно, почему же тогда сериал закрывают. То ли шоураннер приукрашивает действительное положение вещей, то ли к четвёртому сезону такой горячей любви никто не ожидает. Продолжение истории о школьном директоре и супергерое в одном лице стартует 8 февраля.

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Чёрная молния
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