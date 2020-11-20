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Суровый пограничник Майк Чиклис в трейлере криминальной драмы «Койот»

Потоковый сервис CBA All Access опубликовал трейлер и постер своей многосерийной новинки «Койот» (Coyote) с Майклом Чиклисом («Щит», «Готэм») в образе отставного пограничника, ввязавшегося в большие неприятности. Премьера криминальной драмы запланирована на 7 января.

Бен Клеменс (Чиклис) более 30 лет прослужил в пограничном патруле, а теперь вынужден работать на тех самых людей, кого все эти годы по долгу службы старался держать подальше от США. Окунувшись в мир по другую сторону границы, Бен начинает сомневаться в своих прежних взглядах на жизнь.

Шоураннером сериала выступает Дэвид Грациано («Американские боги»), он же вместе с Майклом Карнсом и Джошем Гилбертом значится исполнительным продюсером и сценаристом проекта. Два первых эпизода сняла Мишель Макларен («Во все тяжкие»). За производство отвечает Sony Pictures Television.

Постер:

Постеры сериала «Койот»
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Видео Койот
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