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Знакомьтесь! Экранные Ангва и Моркоу из экранизации «Стражи» Терри Пратчетта

Настало время насладиться очередной парой эксклюзивных промо-роликов к сериалу «Стража» от портала Comic Book Resources. На этот раз в центре внимания оказались сержант Городской стражи Ангва (Марама Корлетт) и её коллега Моркоу Железобетонссон (Адам Хагилл). Своеобразное экранное прочтение знаменитой книжной серии стартует на канале BBC America 3 января.

Сериал по одноимённой серии романов сэра Терри Пратчетта в уникальном «панковском» ключе поведает о невероятных буднях знаменитой городской стражи Анк-Морпорка под началом старшего офицера Сэма Ваймса. Комедийный триллер расскажет о приключениях защитников относительного порядка в прославленной столице Плоского мира.

За сценарий отвечают Саймон Аллен («Мушкетёры»), Джо Уилкинсон («Доктор Кто»), Кэтрин Тридженна («Торчвуд»), Амра Алкади и Эд Хайм («Молокососы»).

И свежие кадры с персонажами из роликов:

Кадры из сериала «Стража» Кадры из сериала «Стража»
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Видео Стража
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22 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
23 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
24 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
26 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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