Знакомьтесь! Экранные Ангва и Моркоу из экранизации «Стражи» Терри Пратчетта

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Настало время насладиться очередной парой эксклюзивных промо-роликов к сериалу «Стража» от портала Comic Book Resources. На этот раз в центре внимания оказались сержант Городской стражи Ангва (Марама Корлетт) и её коллега Моркоу Железобетонссон (Адам Хагилл). Своеобразное экранное прочтение знаменитой книжной серии стартует на канале BBC America 3 января.

Сериал по одноимённой серии романов сэра Терри Пратчетта в уникальном «панковском» ключе поведает о невероятных буднях знаменитой городской стражи Анк-Морпорка под началом старшего офицера Сэма Ваймса. Комедийный триллер расскажет о приключениях защитников относительного порядка в прославленной столице Плоского мира.

За сценарий отвечают Саймон Аллен («Мушкетёры»), Джо Уилкинсон («Доктор Кто»), Кэтрин Тридженна («Торчвуд»), Амра Алкади и Эд Хайм («Молокососы»).

И свежие кадры с персонажами из роликов: