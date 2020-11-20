Фредди Крюгер из «Кошмара на улице Вязов» и Человек из «Игры престолов» записались в четвёртый сезон «Очень странных дел»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Официальный твиттер «Очень странных дел» объявил об основательном подкреплении в актёрском составе сериала за счёт хоррор-легенды Роберта Инглунда («Кошмар на улице Вязов») и загадочного Человека из «Игры престолов» Тома Влашихи. Последнего, к слову, зрители уже заметили в первом тизере четвёртого сезона, вышедшем в прошлом феврале, теперь каст подтверждён официально.

Также в продолжение записались Джейми Кэмпбелл Бауэр («Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»), Эдуардо Франко («Американский вандал»), Шерман Огастес («В пустыне смерти»), Мейсон Дай («Босх»), Никола Джурицко («Легенды») и Джозеф Куинн («Екатерина Великая»).

В конце сентября после длительного перерыва съёмки четвёртого сезона мистического триллера наконец-то возобновились и с тех пор идут своим чередом. Проектом по-прежнему заправляют братья Дафферы, Шон Леви и Дэн Коэн.

Четвёртый сезон, куда вернётся весь основной актёрский состав сериала, в числе прочего поведает, как Джим Хоппер будет выбираться из советского снежного плена, куда угодил в конце третьего сезона после памятного взрыва в секретной лаборатории русских под Хоукинсом.