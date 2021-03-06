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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Фанаты Спилберга и Кинга братья Дафферы экранизируют вместе со Спилбергом роман Кинга

Вселенная вот-вот схлопнется. Братья Дафферы, вдохновлявшиеся творчеством Кинга и Спилберга при создании хитовых «Очень странных дел», поработают вместе со Стивеном Спилбергом над многосерийной экранизацией романа Стивена Кинга.

Происходить это судьбоносное событие будет при содействии верного партнёра творческого дуэта потокового сервиса Netflix. Экранизировать берутся роман «Талисман», чья концепция не так уж далека от magnum opus Дафферов.

«Талисман» написанный Кингом в соавторстве с Питером Страубом, рассказывает о 12-летнем Джеке Сойере, отправившемся в эпическое приключение, чтобы спасти жизнь своей умирающей мамы. Мальчик ищет Талисман — могущественную реликвию, которая может не только исцелить его мать, но и спасти мир. События разворачиваются в современной Америке и в её опасной альтернативной фэнтези-версии под названием Территории.

Шоураннером и сценаристом значится Кёртис Гвинн («Очень странные дела»). Кинг, Спилберг и Дафферы входят в команду исполнительных продюсеров, а в производстве участвуют Amblin TV, Netflix и Paramount Television Studios.

Теги
Очень странные дела
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