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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Netflix готовит экранизацию комикса от шоураннера «Люцифера»

Видеосервис Netflix, может, и готов попрощаться с адским процедуралом «Люцифер», но не спешит расставаться с его создателями. Стриминговый гигант планирует соорудить сериал на основе комикса Shadecraft за авторством одного из шоураннеров «Люцифера» Джо Хендерсона.

Примечательно, что комикс ещё даже не поступил в продажу — первый выпуск увидит свет 31 марта. Начнут работу над проектом с пилотного эпизода, трудиться над которым Хендерсон будет в паре с Джорджией Ли («Пространство», «Сотня»).

Главная героиня мистической истории — 16-летняя Зейди Лу, которой помимо проблем в школе приходится разбираться с напастью совершенно иного толка. В присутствии Зейди необъяснимым образом оживают тени.

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