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Первый взгляд на седого Джоша Дюамеля и других супергероев из «Наследия Юпитера» по комиксам Марка Миллара

Стриминговый сервис Netflix презентовал официальное превью супергеройского эпика «Наследие Юпитера» и первые кадры. На отрывки непосредственно из видеоряда сериала пока не расщедрились. Экранизация одноимённого комикса Марка Миллара («Пипец», «Kingsman: Секретная служба») выходит на малые экраны 7 мая.

Масштабный фантастический экшен рассказывает о нескольких поколениях американских супергероев. В 1932 году Шелдон (Джош Дюамель) и Грэйс (Лесли Бибб) Сэмпсоны с друзьями обретают сверхспособности и становятся первым поколением супергероев, образуя «Союз правосудия». Спустя годы дети Сэмпсонов Хлоя и Брэндон тоже обретают суперсилы, а вместе с ними и циничное отношение к супергероям. Брат с сестрой ищут своё место в жизни в надежде выйти из тени легендарных родителей.

В сериале также снимаются Эндрю Хортон, Елена Кампурис, Бен Дэниелс и Мэтт Лантер. В команду исполнительных продюсеров входит Лоренцо Ди Бонавентура («Трансформеры»). Первый эпизод снял по собственному сценарию бывший шоураннер сериала Стивен Денайт («Спартак», «Сорвиголова»).

Кадры из сериала «Наследие Юпитера» Кадры из сериала «Наследие Юпитера» Кадры из сериала «Наследие Юпитера» Кадры из сериала «Наследие Юпитера» Кадры из сериала «Наследие Юпитера» Кадры из сериала «Наследие Юпитера»
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Видео Наследие Юпитера
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