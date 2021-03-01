Первый взгляд на седого Джоша Дюамеля и других супергероев из «Наследия Юпитера» по комиксам Марка Миллара

Стриминговый сервис Netflix презентовал официальное превью супергеройского эпика «Наследие Юпитера» и первые кадры. На отрывки непосредственно из видеоряда сериала пока не расщедрились. Экранизация одноимённого комикса Марка Миллара («Пипец», «Kingsman: Секретная служба») выходит на малые экраны 7 мая.

Масштабный фантастический экшен рассказывает о нескольких поколениях американских супергероев. В 1932 году Шелдон (Джош Дюамель) и Грэйс (Лесли Бибб) Сэмпсоны с друзьями обретают сверхспособности и становятся первым поколением супергероев, образуя «Союз правосудия». Спустя годы дети Сэмпсонов Хлоя и Брэндон тоже обретают суперсилы, а вместе с ними и циничное отношение к супергероям. Брат с сестрой ищут своё место в жизни в надежде выйти из тени легендарных родителей.

В сериале также снимаются Эндрю Хортон, Елена Кампурис, Бен Дэниелс и Мэтт Лантер. В команду исполнительных продюсеров входит Лоренцо Ди Бонавентура («Трансформеры»). Первый эпизод снял по собственному сценарию бывший шоураннер сериала Стивен Денайт («Спартак», «Сорвиголова»).