Знаменитый Warthog и бойцы в экипировке ККОН на закадровых фото экранизации игры Halo

Капелька футуристической милитаристики. На днях перебравшийся с кабельного канала Showtime на стриминговый сервис Paramount+ сериал по культовой игре Halo разжился парой закадровых снимков. На просторах сети всплыли два закадровых фото — с боевым джипом M12 Force Application Vehicle (M12-FAV), ещё известным как Warthog или просто Hog, и с солдатами в экипировке Космического Командования Объединённых Наций (ККОН).

События фантастического экшена с Пабло Шрайбером в роли Мастера Чифа развернутся в далёком будущем, где люди воюют с союзом инопланетных рас. Невзирая на ожесточённое сопротивление, человечество сдаёт позиции, и последней надеждой на выживание становится программа по созданию сверхлюдей-спартанцев, которые в состоянии переломить ход войны.

В 10-серийном фантастическом боевике также снимаются Наташа Макэлхон, Боким Вудбайн, Шабана Азми, Бентли Калу, Наташа Кулзач, Кейт Кеннеди, Чарли Мёрфи, Олив Грэй и Дэнни Сапани. Шоураннерами первого сезона числятся Стивен Кэйн («Последний корабль») и Кайл Киллен, сценарист сериала. Производством занимаются Showtime, Microsoft/343 Industries и Amblin TV.