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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Сериал Halo ушёл с канала Showtime и получил приблизительную дату выхода

В ходе зимнего пресс-тура TCA выяснилось, что многосерийный экшен по культовой игровой серии Halo сменил место жительства — сериал с Пабло Шрайбером в главной роли перебрался с кабельного канала Showtime на стриминговый сервис Paramount+. Премьеру обещают не позднее следующей весны.

События развернутся в далёком будущем, где люди воюют с союзом инопланетных рас. Невзирая на ожесточённое сопротивление, человечество сдаёт позиции, и последней надеждой на выживание становится программа по созданию сверхлюдей-спартанцев, которые в состоянии переломить ход войны.

В 10-серийном фантастическом боевике также снимаются Наташа Макэлхон, Боким Вудбайн, Шабана Азми, Бентли Калу, Наташа Кулзач, Кейт Кеннеди, Чарли Мёрфи, Олив Грэй и Дэнни Сапани. Шоаруннерами первого сезона числятся Стивен Кэйн («Последний корабль») и Кайл Киллен, сценарист сериала. Производством занимаются Showtime, Microsoft/343 Industries и Amblin TV.

Темы
 
Halo
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