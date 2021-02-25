Сериал Halo ушёл с канала Showtime и получил приблизительную дату выхода

В ходе зимнего пресс-тура TCA выяснилось, что многосерийный экшен по культовой игровой серии Halo сменил место жительства — сериал с Пабло Шрайбером в главной роли перебрался с кабельного канала Showtime на стриминговый сервис Paramount+. Премьеру обещают не позднее следующей весны.

События развернутся в далёком будущем, где люди воюют с союзом инопланетных рас. Невзирая на ожесточённое сопротивление, человечество сдаёт позиции, и последней надеждой на выживание становится программа по созданию сверхлюдей-спартанцев, которые в состоянии переломить ход войны.

В 10-серийном фантастическом боевике также снимаются Наташа Макэлхон, Боким Вудбайн, Шабана Азми, Бентли Калу, Наташа Кулзач, Кейт Кеннеди, Чарли Мёрфи, Олив Грэй и Дэнни Сапани. Шоаруннерами первого сезона числятся Стивен Кэйн («Последний корабль») и Кайл Киллен, сценарист сериала. Производством занимаются Showtime, Microsoft/343 Industries и Amblin TV.