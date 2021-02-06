Сериал «Йеллоустоун» с Кевином Костнером обзавёлся приквелом

Создатель популярной семейной драмы «Йеллоустоун» Тейлор Шеридан заключил с ViacomCBS и MTV Entertainment Group новый многолетний контракт, в рамках которого займётся новыми многосерийными проектами. И об одном уже известно. Для видеосервиса Paramount+ Шеридан готовит приквел «Йеллоустоуна», получивший название «Йеллоустоун: 1883» (Y:1883).

По информации инсайдеров, контракт пятилетний и оценивается в $150 млн, выводя Шеридана в топ самых высокооплачиваемых шоураннеров американского телевидения.

Что же до приквела, то дата в его названии говорит о многом. Речь пойдёт о славных предках семейства Датттонов, отправившихся в путешествие на запад по Великим равнинам к последнему оплоту дикой Америки. Историю об осваивании Дикого Запада покажут глазами бегущей от нищеты семьи, которая надеется обрести лучшее будущее в американской земле обетованной — Монтане.