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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Сериал «Йеллоустоун» с Кевином Костнером обзавёлся приквелом

Создатель популярной семейной драмы «Йеллоустоун» Тейлор Шеридан заключил с ViacomCBS и MTV Entertainment Group новый многолетний контракт, в рамках которого займётся новыми многосерийными проектами. И об одном уже известно. Для видеосервиса Paramount+ Шеридан готовит приквел «Йеллоустоуна», получивший название «Йеллоустоун: 1883» (Y:1883).

По информации инсайдеров, контракт пятилетний и оценивается в $150 млн, выводя Шеридана в топ самых высокооплачиваемых шоураннеров американского телевидения.

Что же до приквела, то дата в его названии говорит о многом. Речь пойдёт о славных предках семейства Датттонов, отправившихся в путешествие на запад по Великим равнинам к последнему оплоту дикой Америки. Историю об осваивании Дикого Запада покажут глазами бегущей от нищеты семьи, которая надеется обрести лучшее будущее в американской земле обетованной — Монтане.

Темы
 
Йеллоустоун: 1883 Йеллоустоун
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