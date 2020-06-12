Тейлор Шеридан и Кевин Костнер рассказывают о третьем сезоне «Йеллоустоуна»

В сети появился содержательный ролик о создании третьего сезона семейной драмы «Йеллоустоун». Продолжение с Кевином Костнером в главной роли стартует на кабельном канале Paramount Network 21 июня. А пока создатель сериала Тейлор Шеридан («Ветреная река», «Убийца») и участники актёрского состава рассказывают, чего ждать от продолжения.

В третьем сезоне семья Даттонов, владеющая громадным ранчо в Монтане рядом с Йеллоустоунским национальным парком, продолжит воевать за свою собственность со внешними угрозами, а оных с каждым годом становится всё больше.

Помимо Костнера в сериале снимаются Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер, Келси Эсбилл Чоу, Брекен Меррилл, Джефферсон Уайт и Джош Холлоуэй.