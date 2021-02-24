«Такого Шерлока вы ещё не видели» — исполнитель роли детектива рассказал о Холмсе в сериале «Нерегулярные части»

Издание SFX Magazine опубликовало первый эксклюзивный кадр с Шерлоком Холмсом из многосерийного мистического детектива «Нерегулярные части», чей тизер недавно выпустил потоковый сервис Netflix. Премьера сериала состоится 26 марта и подарит зрителям совершенно новый взгляд на легендарного персонажа.

Холмса в сериале играет Генри Ллойд-Хьюз и он готов поделиться с аудиторией своим видением персонажа.

Шерлок — таинственный и злонамеренный — кроется в тенях, по крайней мере, поначалу. Зрителей удивит, как много или мало участия он принимает в повествовании. При первой встрече он оказывается совсем не тем, кем его себе представляли другие персонажи. Мы пытаемся представить такого Шерлока, какого зрители раньше не видели. В сериале нелинейная хронология, чтобы показать того, кто раньше был гением и до сих пор хватается за соломинку. Осталось ли хоть что-то от былого гения в этой пустой оболочке?

Суммируя сказанное, Ллойд-Хьюз таки признался, мол, сериал примечателен отсутствием его героя в повествовании. Впрочем, авторы проекта и не скрывали, что намерены отдать все лавры его многочисленным уличным помощникам.