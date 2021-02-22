Помощники Шерлока Холмса против мистического зла в тизере детективного сериала «Нерегулярные части»

Тьма окутала Лондон, и Холмс с Ватсоном бессильны. Задуманный потоковым сервисом Netflix в 2018 году сериал «Нерегулярные части» (The Irregulars) долгое время оставался в тени, но теперь готов выйти из сумрака. Видеосервис опубликовал первый тизер мистической детективной истории о юных уличных помощниках легендарного Шерлока Холмса. Премьера первого сезона состоится 26 марта

Согласно официальному синопсису, события разворачиваются в Лондоне XIX века, где ватага уличных ребятишек с шутливым названием «Нерегулярные части» выполняет поручения неуловимого Шерлока Холмса и его товарища доктора Ватсона, помогая им раскрывать преступления, в которых замешаны потусторонние силы.

В сериале снимаются Генри Ллойд-Хьюз, Ройс Пирресон, Кларк Питерс, Дарси Шоу, Джоджо Макари, Маккелл Дэвид, Харрисон Остерфилд и другие. За сценарий отвечает Том Бидвелл. Производство курирует студия Drama Republic.

Российское отделение Netflix выпустило дублированную версию тизера с жёстким возрастным ограничением:

Вдогонку портал Entertainment Weekly опубликовал первые эксклюзивные кадры из сериала: