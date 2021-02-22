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Помощники Шерлока Холмса против мистического зла в тизере детективного сериала «Нерегулярные части»

Тьма окутала Лондон, и Холмс с Ватсоном бессильны. Задуманный потоковым сервисом Netflix в 2018 году сериал «Нерегулярные части» (The Irregulars) долгое время оставался в тени, но теперь готов выйти из сумрака. Видеосервис опубликовал первый тизер мистической детективной истории о юных уличных помощниках легендарного Шерлока Холмса. Премьера первого сезона состоится 26 марта

Согласно официальному синопсису, события разворачиваются в Лондоне XIX века, где ватага уличных ребятишек с шутливым названием «Нерегулярные части» выполняет поручения неуловимого Шерлока Холмса и его товарища доктора Ватсона, помогая им раскрывать преступления, в которых замешаны потусторонние силы.

В сериале снимаются Генри Ллойд-Хьюз, Ройс Пирресон, Кларк Питерс, Дарси Шоу, Джоджо Макари, Маккелл Дэвид, Харрисон Остерфилд и другие. За сценарий отвечает Том Бидвелл. Производство курирует студия Drama Republic.

Российское отделение Netflix выпустило дублированную версию тизера с жёстким возрастным ограничением:

Вдогонку портал Entertainment Weekly опубликовал первые эксклюзивные кадры из сериала:

Кадры из сериала «Нерегулярные части» Кадры из сериала «Нерегулярные части» Кадры из сериала «Нерегулярные части» Кадры из сериала «Нерегулярные части» Кадры из сериала «Нерегулярные части» Кадры из сериала «Нерегулярные части»
Темы
 
Видео Нерегулярные части
Комментарии (6)

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